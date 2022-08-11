شكرا لقرائتكم خبر عن 6.3 آلاف تراجع فى عقود الزواج فى مصر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع طفيف في أعداد عقود الزواج في مصر في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد عقود الزواج نحو 76.2 ألف عقد فى شهر مايو الماضى "تقديرية"، بينما كانت نحو 82.5 ألف عقد زواج في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 6.3 آلاف عقد زواج.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن عدد حالات الطلاق شهد أيضا تراجعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 13.1 ألف حالة في مايو الماضي، مقابل 17 ألف حالة طلاق فى شهر مايو عام 2021، بتراجع 3.9 آلاف حالة طلاق.

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد عقود الزواج بنحو 876015 عقداُ عام 2020، مقـابل 927844 عقداً عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 5.6٪، فيما بلغت عدد إشهادات الطلاق 213950 حالة عام 2020 مقابل 225929 حالة عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 5.3٪.

وتوزع عقود الزواج بين الحضر بواقع 357832 عقداً عام 2020 تمثل 40.8 ٪ من جملة العقود مقابل 384597 عقدا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 518183 عقدا عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة العقود مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6٪.