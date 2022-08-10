خدمة «الموثق» تتجاوز مليون عملية توثيق

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وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن الخدمات المقدمة تنوعت ما بين الإفراغات العقارية، والرهون العقارية، وإصدار الوكالات وفسخها، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، وتوثيق عقود الشركات.وتجاوز عدد المستفيدين من الأفراد والشركات أكثر من مليون مستفيد، حيث تمت العمليات في 12 منطقة على مستوى المملكة.
وأفادت الوزارة أن عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق بلغ 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة.
وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت الاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، وتقدم خدمة الموثق العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة لتوثيق الإفراغات العقارية وتوثيق الرهون العقارية التي تحتوي على توثيق رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك والإقرارات المالية، التي تشمل الإقرار بالدين والإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وإقرار استلام المبالغ المالية، وذلك عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويمكن للمستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوفر على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي، أو من خلال الموقع الالكتروني: mwathiq.sa.
وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.
خدمة الموثق:
انطلقت في 2017
عدد المستفيدين مليون مستفيد
عدد العمليات مليون عملية توثيقية
توزعت العمليات على 12 منطقة
شارك بالعمليات 2200 موثق وموثقةأبرز الخدمات المقدمة:
الإفراغات العقارية
الرهون العقارية
إصدار الوكالات وفسخها
تصحيح الصكوك العقارية
الإقرارات المالية
توثيق عقود الشركات
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