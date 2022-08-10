شكرا لقرائتكم خبر حساب المواطن يضبط 6 مستفيدين يملكون 474 عقارا ذات دخل سنوي لم يفصحوا عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج حساب المواطن عن رصد عدد من المستفيدين حصلوا على الدعم بدون وجه حق بسبب إخفائهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم، مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أمس، أنه تبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عددا من المستفيدين يملكون عقارات لها عوائد مالية وعقودا موثقة في منصة إيجار ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل، ومن ضمن تلك الحالات ستة من المستفيدين من البرنامج يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين ويملك كل مستفيد منهم أكثر من 79 عقارا (بإجمالي 474 عقارا) تعود عليهم بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها، مما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الالكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

وأكد الهاجري أن البرنامج سيقوم بتطبيق المادة 20 بحق كل من يتحايل بغرض الحصول على الدعم بدون أي وجه حق، حيث نصت المادة على «يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معا.

وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي، ويمكن للمستفيدين الدخول على حسابهم والإفصاح عن الدخل شاملا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة التجارية وغيرها وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

إلى ذلك أودع برنامج حساب المواطن أمس 3.6 مليارات ريال مخصص دعم أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 ملايين مستفيد، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وبين الهاجري، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1974 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 233 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مفيدا بأن 91% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالا للفرد المستقل.

خطوات الإفصاح عن الدخل:





الدخول إلى بوابة حساب المواطن

الضغط علـى » تفاصيل الطلب«

اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد

تحديـد نـوع الدخـل

تحديـد مصـدر الدخـل

تحديد المبلغ الشهري من الدخل

إضافة ثم حفظ



أنواع الدخل

التي يجب الإفصاح عنها:







الراتب



النشاط التجاري



مصادر دخل أخرى



مصادر الدخـل الأخـرى:

هو أي دخل من أي مصادر أخرى مثل:





برامج الدعم الحكومية



حافز



ساند



مكافأة الأئمة



والدخل الناتج من:





الاستثمارات المالية



عوائد الأصول العقارية



عوائد الأعمال الحرة



يترتب عـدم الإفصـاح على كل من يقوم بـ:





تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة



إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط



التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك



تطبيق المادة العشرين بحقه والتي تنص على:





إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معا



متى تعد المعلومة جوهرية؟