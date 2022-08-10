تعاون بين الضمان الصحي و«وقاية» لتعزيز جودة الخدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مجلس الضمان الصحي «ضمان» وهيئة الصحة العامة «وقاية»، أمس بمقر المجلس بالرياض مذكرة تعاون للعمل معا في سبيل تحقيق أهداف مشتركة. ومثل في توقيع الاتفاقية من جانب المجلس أمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي، فيما مثل جانب «وقاية» الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة «وقاية» الدكتور عبدالله القويزاني. وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، حرص المجلس على إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات في سبيل مواصلة تنفيذ استراتيجيته والعمل على أن يكون جهة تنظيمية رائدة عالميا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي. وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، حرص المجلس على إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات في سبيل مواصلة تنفيذ استراتيجيته والعمل على أن يكون جهة تنظيمية رائدة عالميا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.

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