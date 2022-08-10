شكرا لقرائتكم خبر المدفوعات السعودية توقع اتفاقية شراكة لرعاية مؤتمر Seamless العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، والمدير العام لشركة Terrapinn Middle East جوزيف ريدلي، في مقر المدفوعات السعودية بالرياض.ونظم مؤتمر ومعرض Seamless على مدار 23 عاما كملتقى للخبراء والمختصين في مجالات المدفوعات، وشركات التقنية المالية، وتجارة التجزئة، والتجارة الالكترونية، حيث يعد المعرض متخصصا في مجال المدفوعات بشكل عام، ويغطي المؤتمر أحدث الابتكارات ويحتوي على عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات في عدد من المواضيع من خلال خبراء من أكبر الشركات العالمية والمحلية.
وأوضح المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، أن رعاية المدفوعات السعودية لمؤتمر Seamless العالمي، يأتي للإسهام في تعزيز مكانة المملكة الريادية بوصفها العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة، ولأهمية المؤتمر الذي يسهم في دعم الريادة والابتكار في مجال التقنية المالية، مبينا أن حضور ومشاركة الخبراء الدوليين بالمؤتمر الذي تستضيفه الرياض، من شأنه تمكين منظومة المدفوعات في المملكة من الإسهام بشكل فعال في هذه النقاشات المهمة، والإسهام في تسريع الانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي السعودي وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر المدفوعات السعودية توقع اتفاقية شراكة لرعاية مؤتمر Seamless العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.