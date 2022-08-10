المدفوعات السعودية توقع اتفاقية شراكة لرعاية مؤتمر Seamless العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة استراتيجية لرعاية مؤتمر ومعرض Seamless، الحدث الأهم عالميا للابتكار في مجال المدفوعات والتقنية المالية، الذي سيقام للمرة الأولى حضوريا في الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر 2022.

وقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، والمدير العام لشركة Terrapinn Middle East جوزيف ريدلي، في مقر المدفوعات السعودية بالرياض.

ونظم مؤتمر ومعرض Seamless على مدار 23 عاما كملتقى للخبراء والمختصين في مجالات المدفوعات، وشركات التقنية المالية، وتجارة التجزئة، والتجارة الالكترونية، حيث يعد المعرض متخصصا في مجال المدفوعات بشكل عام، ويغطي المؤتمر أحدث الابتكارات ويحتوي على عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات في عدد من المواضيع من خلال خبراء من أكبر الشركات العالمية والمحلية.

وأوضح المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، أن رعاية المدفوعات السعودية لمؤتمر Seamless العالمي، يأتي للإسهام في تعزيز مكانة المملكة الريادية بوصفها العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة، ولأهمية المؤتمر الذي يسهم في دعم الريادة والابتكار في مجال التقنية المالية، مبينا أن حضور ومشاركة الخبراء الدوليين بالمؤتمر الذي تستضيفه الرياض، من شأنه تمكين منظومة المدفوعات في المملكة من الإسهام بشكل فعال في هذه النقاشات المهمة، والإسهام في تسريع الانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي السعودي وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.