أخبار البورصة اليوم الأربعاء 10-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-8-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة بعد تنفيذ صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص حكومية بـ4 شركات مدرجة، وربح رأس المال السوقي 1.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.540 مليار جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 20.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.51%، والعرب على 47.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 96.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 560.1 ألف جنيه، 19.9 مليار جنيه، 110.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1816 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12285 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.





تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2938 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير 29294 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، شراء المساهم مازن حسن عبد الحميد صالح عدد 500 ألف سهم بسعر 1.30 جنيه بقيمة إجمالية 650 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.93% إلى 5.16%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم إسلام محمد نجيب عدد 2.5 مليون سهم بسعر 1.73 جنيه بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.028% إلى 5.413%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.





وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 14.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 11.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه مقارنة مع 28.3 مليون جنيه، وأرجعت الشركة أسباب ذلك إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير-محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة، وتخفيض التكاليف.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهر، إيرادات قياسية للربع الثاني من عام 2022 بلغت 431.1 مليون جنيه بزيادة 30% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وارتفع إجمالي الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 41% ليصل إلى 61.1 مليون جنيه، وأرباح سنوية بلغت 36.61 مليون جنيه بواقع 0.69 جنيه لكل سهم.

وحققت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إجمالي إيرادات بلغت 2.77 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو عام 2022 مقابل 2.82 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 794.3 ألف جنيه مقارنة مع 1.2 مليون جنيه.





باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إنها تلقت خطابًا من شركة سايباد للاستثمار الصناعي بخصوص تعديل عرض الشراء غير الملزم للاستحواذ على أسهم باكين ليترواح من 16.5 جنيه إلى 18.75 جنيه.