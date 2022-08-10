شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-8-2022.





إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اميرالد للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة.





البورصة تربح 1.15 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة بعد تنفيذ صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص حكومية بـ4 شركات مدرجة، وربح رأس المال السوقي 1.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.540 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 20.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.51%، والعرب على 47.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 96.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 560.1 ألف جنيه، 19.9 مليار جنيه، 110.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1816 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12285 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.82%.

- شمال الصعيد للتتمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.966 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.89%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.552 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.608 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 34.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.253 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.72%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 15.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.26%.