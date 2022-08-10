شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الأربعاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر اكتوبر 95.97 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 90.20 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 102.68 لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.763 دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.098 دولار للجالون.