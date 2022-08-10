شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة التمساح للحديد والصلب بقيمة 66.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة التمساح للحديد والصلب خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 66.4 ألف سهم بقيمة 66.4 مليون جنيه، كما تم تنفيذ صفقة على شركة أكت لتداول الأوراق المالية بحجم تداول 44.8 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 781.9 ألف سهم بقيمة 107.4 مليون جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة بعد تنفيذ صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص حكومية بـ4 شركات مدرجة، وربح رأس المال السوقي 1.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.540 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 20.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.51%، والعرب على 47.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 96.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 560.1 ألف جنيه، 19.9 مليار جنيه، 110.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1816 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12285 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.