ضبط كمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي قطاع الإلتزام بالمنطقة الشرقية برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

فبناء على مذكرة سرية مقدمة من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بمنطقة شرق الدلتا بالمنصورة مفادها قيام أحد محال ببيع الأدخنة بالاتجار وبيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة جمركية من السادة محمد السعيد عوض مدير إدارة المكافحة وايمن الدسوقي مدير إدارة التحريات ومحمد الحلو وسعيد الديدموني مديرو إدارات المكافحة والتوجه إلى المكان المحدد حيث تم ضبط عدد 200 خرطوشة سجائر ماركات متعددة أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مجهولة المصدر بالمخالفة للمادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 96 ألف جنيه.

قرر الأستاذ علاء السيد مدير عام مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية ( إلتزام ) اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 347 لسنة 2022 إلتزام تجاري والتحفظ علي المضبوطات بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.

وطلب التصالح وسداد المستحقات الجمركية بالكامل.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصريه والمهندس وليد عبدالله بتشديد الرقابة الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.