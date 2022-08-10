شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. وقيم التداول تتخطى 20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 20 مليار جنيه بعد تنفيذ صفقة شراء الصندوق السيادي السعودي حصصًا بـ4 شركات حكومية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 10054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 12411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4069 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2956 نقطة.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 198.6 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الثانية 225 مليون سهم، بنسبة 0.0103% من رأسمال الشركة، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 1.6 مليون سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 472.4 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2938 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير 29294 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، شراء المساهم مازن حسن عبد الحميد صالح عدد 500 ألف سهم بسعر 1.30 جنيه بقيمة إجمالية 650 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.93% إلى 5.16%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم إسلام محمد نجيب عدد 2.5 مليون سهم بسعر 1.73 جنيه بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.028% إلى 5.413%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية، صافي مبيعات بلغت 1.734 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.548 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 12%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 304 مليون جنيه مقارنة مع 236 مليون جنيه بنسبة نمو 29%.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 14.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 11.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه مقارنة مع 28.3 مليون جنيه، وأرجعت الشركة أسباب ذلك إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير-محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة، وتخفيض التكاليف.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهر، إيرادات قياسية للربع الثاني من عام 2022 بلغت 431.1 مليون جنيه بزيادة 30% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وارتفع إجمالي الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 41% ليصل إلى 61.1 مليون جنيه، وأرباح سنوية بلغت 36.61 مليون جنيه بواقع 0.69 جنيه لكل سهم.

وحققت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إجمالي إيرادات بلغت 2.77 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو عام 2022 مقابل 2.82 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 794.3 ألف جنيه مقارنة مع 1.2 مليون جنيه.

من جهة أخرى قالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على المقترح المقدم بتخارج الشركة من استثمارها القائمة في دولة الصين، وذلك بقبول العرض المقدم للشركة لبيع كامل حصتها في شركة النساجون الشرقيون الصين بدولة الصين.

في سياق آخر قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إنها تلقت خطابًا من شركة سايباد للاستثمار الصناعي بخصوص تعديل عرض الشراء غير الملزم للاستحواذ على أسهم باكين ليترواح من 16.5 جنيه إلى 18.75 جنيه.