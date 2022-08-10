شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-8-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 10-8-2022، بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 19.10 جنيه للشراء، و19.16جنيه للبيع، والريال السعودى سجل 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.48 للشراء، 19.57 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.04 جنيه للشراء، 23.15 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 59.91 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.