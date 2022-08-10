شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع بـ1.3 مليون برميل يوميا.. تعرف على أسباب ارتفاع الطلب العالمى على النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال النصف الأول من عام 2022 ،بشكل ملحوظ بلغ نحو 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى عام 2021 ، ليصل إلى 98.2 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأضاف التقرير، أن ذلك الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى تعافي النشاط الاقتصادي العالمي عقب إنهاء عمليات الإغلاق ورفع القيود المفروضة على حركة التنقل والسفر المرتبطة بجائحة كوفيد 19.

وتابع التقرير ،أنه ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 100.3 مليون برميل يوميا مع نهاية عام 2022 .

وذكر التقرير، أن هذه التوقعات تخضع لحالة من عدم اليقين مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة ، والتحديات المتعلقة بعودة ظهور فيروس كوفيد 19 ، والاختناقات في سلاسل التوريد ، ومستويات التضخم المرتفعة .