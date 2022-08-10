شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الإمدادات العالمية لـ100.1 مليون برميل يوميا نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 3.5 مليون برميل / يوم مقارنة بمستوى عام 2021 ، ليصل إلى 98.6 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " .

وأضاف التقرير، أن ذلك يعزى بشكل رئيسى إلى عده عوامل منها..

1- الزيادة الشهرية التدريجية التي أقرتها مجموعة أوبك + على إنتاجها.

2- فضلاً عن عودة الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى قرب مستوياتها قبل جائحة كوفيد 19.

3- ومن المتوقع ارتفاع الإمدادات العالمية لتصل إلى 100.1 مليون برميل يوميا مع نهاية عام 2022 .

4- كما يتوقع أن تظل تلك الإمدادات متجاوزة حاجز 100 مليون برميل يوميا في عام 2023 .