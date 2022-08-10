الاقتصاد

توقعات بارتفاع الإمدادات العالمية لـ100.1 مليون برميل يوميا نهاية 2022

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 3.5 مليون برميل / يوم مقارنة بمستوى عام 2021 ، ليصل إلى 98.6 مليون برميل يوميا  وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " .

 

 وأضاف التقرير، أن ذلك  يعزى بشكل رئيسى إلى عده عوامل منها.. 

 

1- الزيادة الشهرية التدريجية التي أقرتها مجموعة أوبك + على إنتاجها.

 

2- فضلاً عن عودة الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى قرب مستوياتها قبل جائحة كوفيد 19.

 

3- ومن المتوقع ارتفاع الإمدادات العالمية لتصل إلى 100.1 مليون برميل يوميا مع نهاية عام 2022 .

 

4- كما يتوقع أن تظل تلك الإمدادات متجاوزة حاجز 100 مليون برميل يوميا في عام 2023 .

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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