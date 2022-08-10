الاقتصاد

انجازات قطاع النقل: زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انجازات قطاع النقل: زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع النقل إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، ساهمت بصورة فاعلة في تطوير منظومة النقل والارتقاء بجوّدة خدماتها، منها وفقا لوزارة التخطيط فى تقرير لها:

 

1- 307 مليار جنيه استثمارات قطاع النقل خلال 22/2023 ، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق.

 2-زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020

3- زيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبريًا عام 2013 إلى 4159 كوبريًا عام 2020، بنسبة نمو 75%

4- زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كوبريًا عام 2013 إلى 1848 كوبريًا عام 2020، بنسبة نمو 790%

5- تطوير عدد الـمحاور على النيل من 38 محورًا عام 13/2014 إلى 49 محورًا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%، 6- خَفض ازدحام المركبات الـمُرخّصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019 إلى 219  مركبة، بنسبة تراجُع 27%، 

7- انخفاض حوادث الطُرُق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة عام 2021. 

 8- قفزت  مصر بالتصنيف العالـمي لجودة الطُرُق 85 مركزًا، من الـمركز  113 إلى الـمركز 28 عالـميًا عام 2020.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا