شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 2.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.4%، أعقبه قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، يليه قطاعي خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 1%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.5%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، أعقبه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضي، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.390 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.39%، والعرب على 4.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 344 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.8 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 282.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 9968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1813 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 12316 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4031 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2917 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3540 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.