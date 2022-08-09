صادرات الغاز من روسيا لأوروبا تهبط في يوليو لأدنى مستوى فى 40 عاما

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا هبطت في يوليو لأدنى مستوى في 40 عاما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وتبدأ أوروبا اليوم فى تنفيذ خطة خفض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 15% ، حيث بدأت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في خفض استهلاك الغاز الروسي من الآن وحتى 31 مارس من العام المقبل.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أنه تم الاتفاق على خطة قبل أسبوعين لإعداد الاتحاد الأوروبي لخفض محتمل للغاز من قبل روسيا.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، الأسبوع الماضي من أن أوروبا يجب أن تستعد لـ "أسوأ حالة" فيما يتعلق بروسيا والسيطرة على إنتاجها من الغاز.