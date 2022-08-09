شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-8-2022.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الألومنيوم العربية.





البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضي، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.390 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.39%، والعرب على 4.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 344 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.8 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 282.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 9968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1813 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 12316 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4031 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2917 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3540 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 36.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.67%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.10%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 25.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.37%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.938 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.67%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.474 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.18%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.244 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.598 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 1.191 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.