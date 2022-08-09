شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1060 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تراجع بحوالى 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1060 جنيها للجرام، مقابل 1065 جنيها للجرام في التداولات الصباحية، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1060 جنيها

عيار 18 يسجل 907 جنيها

عيار 24 يسجل 1211 جنيها

الجنيه الذهب 8480 جنيها

لا يزال تأثير بيانات وزارة العمل الأمريكية على الذهب قائم، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

ونجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.