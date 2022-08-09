شكرا لقرائتكم خبر عن حصول بنك مصر على رخصة لافتتاح مكتب تمثيل بالعاصمة الكينية نيروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل بنك مصر مؤخرًا على الموافقة النهائية من البنك المركزي الكينى على ترخيص مكتب تمثيله في مدينة نيروبي عاصمة جمهورية كينيا، ويهدف بنك مصر إلى تحويل مكتب تمثيله في كينيا إلى فرع يزاول أعمال مصرفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة.

يعتبر الحصول على رخصة مكتب تمثيل كينيا من ضمن الخطوات المتخذة في إطار تنفيذ استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز تواجده إقليميًا وعالميًا.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يتواجد في شكل فروع في كلًا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وفى شكل بنوك تابعة في كلًا من لبنان وألمانيا، وكذلك له مكاتب تمثيل في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية، موسكو بدولة روسيا الاتحادية، سيول بكوريا الجنوبية وميلانو بدولة إيطاليا بالإضافة إلى مكتبه سالف الذكر في نيروبي بدولة كينيا.

وفى هذا الصدد، يرجى العلم أن بنك مصر يستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من المملكة العربية السعودية، جيبوتي والصومال، بهدف دعم التبادل التجاري والاستثمارات وتعميق العلاقات مع تلك الدول، كما تجدر الإشارة إلى أن يتوافر للبنك شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطى معظم بلدان العالم.

يعمل بنك مصر دائمًا على تعزيز التميز في خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية لتلبية احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر ولكافة الدول التي يتواجد بها البنك.