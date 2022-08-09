شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب فى مصر و3.5 مليون جنيه ضريبة حفلات الساحل الشمالى.. فى نشرة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 نشرة اقتصادية اليوم والتي تطرقت إلى 4 ملفات رئيسية وهي حركة الذهب والعملات والبورصة المصرية وسوق النفط العالمى.





وإلى سوق الذهب:شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تراجعا بـ5 جنيهات فى تداولات منتصف اليوم، وذلك مع تراجع الطلب في السوق المحلي وهو ما انعكس على سعر المعدن، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 1070 إلى 1065جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 913 جنيها.

عيار 21 سجل 1065 جنيها.

عيار 24 سجل 1217 جنيها.

الجنيه الذهب 8520 جنيها.

وإلى أسواق النفطسجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 96 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.12 دولار للبرميل.

ومع أسواق العملاتحيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 19.01جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.46 للشراء، 19.63 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري ، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.19 جنيها للشراء و5.21جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 59.90 جنيها للشراء و 62.48 جنيها للبيع.





ضريبة الملاهي في الساحل الشمالي 3.5 مليون جنيهاأكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم تحصيل ضريبة الملاهي عن الحفلات والعروض والأنشطة التي أقيمت بمدينة العلمين والضبعة بالساحل الشمالي، حيث تحرص مصلحة الضرائب العقارية على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ومن ثم المراقبة الميدانية التى تتولاها المأموريات على الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي خاصة الحفلات الكبرى، لافتًا إلى أن إجمالي متحصلات ضريبة الملاهي بالساحل الشمالي خلال إجازة عيد الأضحى فقط بلغ 3.5 مليون جنيها.

أكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن جميع الحفلات والعروض الترفيهية تخضع لضريبة الملاهي بنسب تتراوح من 5٪ إلى 30٪ من مقابل الدخول «التذاكر» حسب نوع العرض أو الحفل والمكان الذي يقام فيه، موضحًا أنه يتم إعفاء الحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي بعد موافقة مجلس الوزراء، والحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام بعد موافقة وزير المالية.





تراجع جماعى لمؤشرات البورصة أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضي، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.390 مليار جنيه.