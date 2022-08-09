شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك "تبرز أهم الاستكشافات والإنتاج للنفط والغاز بمصر 2021.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، عن الوضع العام للاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز للدول العربية والعالم خلال عام 2021، حيث أوضحت أنه في جمهورية مصر العربية، تم طرح جولة مزايدات عالمية للتنقيب عن النفط والغـاز فـي 24 قطاعاً تتوزع على خليج السويس (3 قواطع)، والصحراء الغربية ( 12 قاطعاً)، وشرقي وغربي البحر الأبيض المتوسط ( 9 قواطع ) .

كما تم التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج " Egypt Upstream Gateway " EUG كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج في البلاد، وهي علامة فارقة في مجهودات التحول الرقمي وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمي في مجال البحث والاستكشاف .

ومن جهة أخرى، حصلت شركة SDX Energy على الموافقة النهائية من السلطات المصرية لتمديد اتفاقيات خدمات الإنتاج التي تقدمها لحقول نفط " ميسيدا " و"رابول " في امتیاز "غرب غارب " حتى نوفمبر 2031.

وتم كذلك في مصر وضع حقل " Raven " على الإنتاج ، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع " تطوير غرب النيل " الذي تقدر كلفته بنحو 9 مليار دولار، ويتضمن 5 حقول للغاز، ينتج الحقل نحو 17 مليون م 3 / ي من الغاز ، ومن الممكن أن يصل إنتاجه لاحقاً إلى 24.5 مليون م 3 / ي من الغاز، و 30 ألف ب / ي من المتكثفات.

كما تم في 24 ديسمبر 2021 توقيع اتفاقية بين "الهيئة المصرية للبترول"، وشركة Eni للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل، وتلتزم الشركة بموجب الاتفاقية بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار، علاوة على التزامها بحفر 4 آبار بكلفة تناهز 20 مليون دولار.