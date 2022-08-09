"فودافون مصر " تطلق أكبر برنامج تدريب صيفى للطلاب لعام 2022

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القاهرة - سامية سيد - إتاحة البرنامج لأكثر من 140 متدرب لمساعدتهم على مواكبة تحديات سوق العمل

أطلقت شركة فودافون مصر برنامجها للتدريب الصيفى 2022 لطلاب الجامعات المختلفة وحديثى التخرج، والذى يعد أكبر برنامج تدريبى تتيحه الشركات الكبرى فى مصر، ويهدف البرنامج إلى مساعدة الطلاب فى اكتساب خبرات العمل بالإدارات المتنوعة، وتأهيلهم لمواكبة تحديات العمل فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتطوير قدراتهم الرقمية وتأهيلهم للمنافسة فى مجال التقنيات الحديثة.



فودافون مصر

يستفيد من برنامج التدريب الصيفى الذى تطلقه فودافون أكثر من 140 متدرب فى 7 أقسام على مستوى الشركة، وتمثل الطالبات نسبة 50% من المتقدمين، 38% منهن فى أقسام تتعلق بالشبكات والوظائف التقنية، ويغطى البرنامج التدريبى العديد من المجالات مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، وعلم البيانات، وغيرهم. وأيضاً برامج توعوية خاصة بالصحة والسلامة البدنية، وكذلك تدريبات للقيادة الآمنة، وجولات فى innovation lab، وأنشطة تشاركية عديدة بين الطلاب تعزز روح العمل ضمن الفريق وتساعد على خلق قيادات مستقبلية.

كما تتيح فودافون الفرصة لذوى الاحتياجات الخاصة للتقدم والالتحاق ببرنامج التدريب الصيفى، لتأهيلهم وفقاً لبرنامج تدريبى يساهم فى تمكينهم من الحصول على برامج التوجيه التقنى والمهنى بصورة فعالة، مما يعكس التزام فودافون بدورها فى تمكين المواهب الشابة من تطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ومن جانبها، أكدت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بفودافون مصر، اهتمام الشركة بدورها المجتمعى فى خلق كوادر شابة منتجة من طلبة الجامعات، وتجهيزهم لتلبية احتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية، وإعداد قيادات متميزة، لافتة إلى أن البرامج التدريبة، التى تقدمها فودافون تحرص على تطوير القدرات الرقمية للكوادر البشرية للمنافسة فى مجالات التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تنمية القدرات التعليمية لتطبيق الأفكار المبتكرة، ومواكبة تحديات العمل فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقد أعلنت فودافون فتح باب التقدم للتدريب الصيفى فى شهر مايو الماضي، ووصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 10 آلاف طالب، اجتازوا جميعا عدة مراحل من الاختبارات خلال الشهر، وتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين لبدء التدريب الصيفى داخل الأقسام المتاحة فى منتصف شهر يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن فودافون مصر حصلت على جائزة " أفضل بيئة عمل فى مصر " لعدة سنوات متتالية، وتلتزم بتقديم أفضل برامج تدريب للطلاب خلال فترة الصيف منذ أكثر من 20 عاما، استفاد منها مئات الطلاب على مدار السنوات الماضية، والتحق بالعمل بالشركة العديد منهم ممن أثبت تميزه وجدارته فى العمل.