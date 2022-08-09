رسميا.. وزير التموين يعلن موعد صرف الدعم الاستثنائي لبطاقات الأسر الأكثر احتياجا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ قرار زيادة دعم بطاقات الأسر الأكثر احتياجا أول سبتمبر المقبل.

وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التى أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيها، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له وسيتم التنفيذ اول سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير أن حزمة القرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيستفيد منها ما يقرب من 36 مليون مواطن بما يمثل 7.8 مليون أسرة.