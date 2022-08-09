بعد ضريبة ال٤٠ قرشا.. شعبة الدخان تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي حددتها الوزارة بنحو 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى.

من جانبه، كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان فى اتحاد الصناعات، إنه لا زيادة فى أسعار السجائر حاليا، بعد فرض ضريبة قيمتها 40 قرشا على كل علبة سجائر.

وأضاف إمبابي فى بيان له، أن الضريبة المفروضة شأن داخلى بين مصلحة الضرائب وبين التأمين الصحى، ولا علاقة لشركات السجائر والدخان بها.