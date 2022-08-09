شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1065 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تراجعا بـ5 جنيهات فى تداولات منتصف اليوم، وذلك مع تراجع الطلب في السوق المحلي وهو ما انعكس على سعر المعدن، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 1070 إلى 1065جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 913 جنيها.

عيار 21 سجل 1065 جنيها.

عيار 24 سجل 1217 جنيها.

الجنيه الذهب 8520 جنيها.





الذهب عالميًالا يزال الذهب يتلقى المزيد من الدعم من سقوط الدولار دون مستويات الـ 106 نقطة، بينما لا تزال التوقعات قائمة بشأن تخفيف وتيرة زيادات الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى مع انخفاض توقعات التضخم.

وأظهر مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالى في نيويورك لشهر يوليو انخفاض توقعات التضخم للعام المقبل إلى 6.2% من 6.8% المتوقعة فى يونيو، كما تراجعت التوقعات للسنوات الثلاث المقبلة إلى 3.2%، وسط تراجع حاد في أسعار البنزين.

وعزز التراجع الحاصل في عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشر سنوات من صعود الملاذ الآمن، حيث ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.8% أو ما يعادل 14 دولارًا لتصل إلى 1805.20 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال من تعاملات، اليوم الثلاثاء، طفيفًا وصولا إلى مستويات قرب الـ1809دولار للأوقية ما يعادل مكاسب في حدود 3 دولار بزيادة في حدود 0.2%.