شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9-8-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9-8-2022، مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 59.90 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 58.50 جنيه للشراء،و62.54 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 62.26 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى62.026 جنيه للشراء.

62.48 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى59.90 جنيه للشراء.

62.48 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر60.01 جنيه للشراء.

62.48 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib60.30 جنيه للشراء.

62.53 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية58.50 جنيه للشراء.

62.54 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي60.79 جنيه للشراء.

62.53 جنيه للبيع.