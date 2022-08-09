شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار تفويض رئيس مجلس إدارة التعاون للبترول في إجراءات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد 172في 9 أغسطس سنة 2022 القرار رقم 410 لعام 2022 الجلسة السادسة لمجلس إدارة التعاون للبترول المنعقدة في يونية 2022 بخصوص تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراءات التصالح في الدعاوى المرفوعة من الشركة واستلام الشيكات والنقدية

وقرر مجلس الإدارة في جلسته السادسة المنعقدة فـي يونيـة 2022 الموافقـة على ما يلي:

إضافة تعديل بالسجل التجاري للشركة بتفويض ارئيس مجلـس الإدارة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول / شركة الجمعية التعاونية للبترول سجل تجارى رقم ( 116713 ) سجل تجاري القاهرة المميز في تمثيل الشركة قانونـا أمام كافة الجهات الرسمية والشهر العقاري وفـى تـسليم واستلام المبالغ الماليـة والشيكات وفي الإقرار بصحة التوقيع على عقود البيع والإيجـار والتـصديق عليهـا بالشهر العقاري والصلح والتنازل والتخالص على كافة الدعاوى المرفوعة من الشركة أو عليها " وله حق توكيل المحامين أو المحاسبين أو المختصين بالـشركة فـي كـل أو بعض ما ذكر على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .