شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون المشترك مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء بفكرة تأسيس التحالف وما حققه خلال الأشهر الماضية، مشددة على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني في كافة الملفات.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط أهم مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها وأهم المجالات التي تمثل فرصًا للتعاون مع التحالف، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تحسين خصائص السكان وضبط النمو السكاني.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن التحالف يستطيع أن يلعب دورًا مهمًا في عدة محاور، منها؛ التمكين الاقتصادي والتوعية وبناء الوعي لدى المواطنين بخطورة الأزمة السكانية.

كما استعرضت السعيد المشروع القومي "حياة كريمة" وسبل تعميق التعاون مع التحالف، ووضع آليات لمساهمة التحالف الوطني للعمل الأهلي في منظومة المتابعة ورصد الاحتياجات الفعلية للمواطن، والمساهمة في تحقيق أعلى معدلات الفاعلية للتدخلات التي تقوم بها الدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى رؤية مصر 2030، وضرورة أن يلعب المجتمع المدني دورا أساسيا في تحقيقها باعتباره الضلع الثالث في المثلث الذهبي لتحقيق التنمية إلى جوار الحكومة والقطاع الخاص.

واستمعت وزيرة التخطيط لمداخلات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشيدة بالأفكار التي تم طرحها. وأكدت أن الدولة ستسعى لتفعيل الاستفادة القصوى من قدرات التحالف ودعم التشبيك والتنسيق مع المجتمع المدني في مجالات عديدة؛ على رأسها الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كافة قيادات الوزارة بفتح قنوات تواصل وتعاون مع التحالف، وبناء شراكة فاعلة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.