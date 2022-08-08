شكرا لقرائتكم خبر 12 مزادا لبيع 147 أصلا ومصنع أخشاب وآلات زراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 12 مزادا علنيا، تتنوع ما بين مزادات حضورية والكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في الفترة بين 8 - 23 أغسطس 2022، بمساحات عقارية تتجاوز 12 مليون م2.

وتعرض المزادات أكثر من 147 عقارا ومنقولا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية وآلات عدة لمصنع خشب وآلات زراعية.

وتبدأ بمزاد روابي القصيم الالكتروني الذي يعرض 16 عقارا في منقطة القصيم، ومزاد الساحل الحضوري الذي يعرض 10 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد النخلة الالكتروني الذي يعرض فيلا بمدينة تبوك، ومزاد النخلة الالكتروني الذي يعرض عقارا بمنطقة القصيم، ومزاد جبرة الالكتروني الذي يعرض عقارا بمدينة الرياض، ومزاد سحابة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات في كل من الطائف ومكة المكرمة، ومزاد الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد أصداء المدينة الالكتروني الذي يعرض 5 عقارات في المدينة المنورة.

كما سيتم عرض مزاد أصول الحضوري المكون من 6 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد ثمرات الرياض الحضوري الذي يعرض 7 عقارات متنوعة بمدينة الرياض، وأخيرا مزادات المنقولات، حيث يقام مزاد على مصنع البناء والعمار للأثاث الخشب الذي يعرض أكثر من 54 مجموعة متنوعة من الآلات والمعدات المتخصصة، ويقام المزاد بمدينة الرياض؛ ومزاد على آلات زراعية لاستعراض أكثر من 39 آلة متخصصة في الزراعة، ويقام المزاد بمنطقة حائل بمركز السعيرة، ولمعرفة تفاصيل المزادات وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز.

ويشرف «إنفاذ» على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.