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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المختبر المركزي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهري يونيو ويوليو من العام الحالي 91 جولة تفتيشية على المشاريع، إضافة إلى عمل 98 جولة تفتيشية على مصانع إنتاج مواد إنشاء الطرق.

وبحسب إحصائية صادرة عن المختبر، فقد تمت مراجعة واعتماد 66 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق، إلى جانب مراجعة واعتماد 55 مادة لإنشاء الطرق خلال الفترة نفسها.

وسجل المختبر المركزي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، عددا من النجاحات خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وذلك في سبيل تطوير الطرق التابعة للوزارة والارتقاء بمؤشر جودتها وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديها وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، ورفع مستويات السلامة المرورية.

وتهدف جهود المختبر المركزي إلى تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، والإسهام في تقدم المملكة بمؤشر جودة الطرق، ومواصلة ريادتها عالميا في ترابط الشبكات، من خلال تعزيز كفاءة الأداء والتشغيل لضمان جودة أعلى للطرق، وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محورا رئيسا ومهما في برامج رؤية المملكة 2030.

المختبر المركزي بوزارة النقل (يونيو ويوليو 2022)

