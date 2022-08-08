الخريف يطلع رواد الأعمال على فرص وممكنات منظومة الصناعة

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وخلال اللقاء استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية في الجلسة الحوارية الفرص والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لبدء مشاريعهم في القطاع الصناعي، كما ناقش مع الحضور أبرز التحديات التي تواجهه؛ من أجل إيجاد الحلول المناسبة وصولا إلى ممارسة أعمالهم بكل يسر وسهولة.ونوه إلى الجهود المبذولة من قبل القطاعين الحكومي والخاص لدفع وتيرة العمل في القطاع الصناعي، مشيدا بالتقدم الملحوظ في بدء ممارسة العمل الصناعي، إضافة إلى البرامج والمبادرات المقدمة لهذا القطاع من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه أشار محافظ «منشآت» إلى أن الهيئة عملت على دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن مجموع الأنشطة التي استفادت منها المنشآت بلغ أكثر من 12,500 نشاط من خلال برامج ومبادرات عدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
وأكد الحسيني أهمية القطاع الصناعي وإسهامه في رفع نسبة الناتج المحلي غير النفطي، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات لدعم هذا القطاع الواعد تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن «منشآت» تسعى من خلال إقامة مجالس دعم المنشآت إلى فتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية، وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات في القطاعات كافة.
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