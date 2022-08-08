تفاهم بين الخطوط السعودية وأرامكو لتطوير محطات وقود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد)، الذراع العقاري لمجموعة الخطوط السعودية القابضة، وأرامكو السعودية، مذكرة تفاهم لتطوير محطات خدمة الوقود في مواقع محددة بالمقر الرئيسي للخطوط السعودية في مدينة جدة. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد) خالد رضوان، ونائب الرئيس للوقود في أرامكو السعودية ياسر مفتي. وتناقش المذكرة تقييم المواقع الاستراتيجية لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة أرامكو السعودية، كما تتضمن إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية، واستكشاف فرصة مجموعة الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة أرامكو السعودية التجارية. وتناقش المذكرة تقييم المواقع الاستراتيجية لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة أرامكو السعودية، كما تتضمن إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية، واستكشاف فرصة مجموعة الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة أرامكو السعودية التجارية. ماذا تضمنت المذكرة؟





تقييم مواقع لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة أرامكو



إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية



استكشاف فرصة تقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة أرامكو



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