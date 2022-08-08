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وأوضحت الأمانة أن الورشة تهدف إلى تعريف الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات التابعة لها بكود البناء السعودي ولوائحه وإصداراته وإجراءات تطبيقه، والمهام المطلوبة من المفتشين وأعضاء لجان النظر، إضافة إلى توضيح آلية إصدار وتعليق تراخيص البناء عبر منصة بلدي، وذلك لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في إنجاز الخدمات والأنشطة وللوصول لمستوى متميز من الخدمات، وسعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إجراءات كود البناء السعودي وإصدار تراخيص البناء، ورشة عمل تدريبية نظمتها أمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع وكالة التراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة جميع المختصين بالإدارات المعنية، وذلك بمقرها الرئيس بمكة المكرمة.وأوضحت الأمانة أن الورشة تهدف إلى تعريف الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات التابعة لها بكود البناء السعودي ولوائحه وإصداراته وإجراءات تطبيقه، والمهام المطلوبة من المفتشين وأعضاء لجان النظر، إضافة إلى توضيح آلية إصدار وتعليق تراخيص البناء عبر منصة بلدي، وذلك لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في إنجاز الخدمات والأنشطة وللوصول لمستوى متميز من الخدمات، وسعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

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