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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جدة تستعد لإطلاق منصتها الالكترونية الجديدة خلال الشهر الحالي؛ وذلك دعما لأهدافها الاستراتيجية ومواكبة رؤية المملكة 2030؛ ضمن مبادرة التحول الرقمي الذي يشمل عددا من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، والعميل الداخلي والمشترك الخارجي. وأكد أمين عام غرفة جدة المكلف رامز آل غالب، أن إطلاق المنصة الالكترونية يلامس تطلعات الغرفة بتطوير الخدمات المقدمة، وتفعيل التقنية والمشاريع الرقمية في المجالات كافة. ونوه إلى أن خارطة الطريق التي انتهجتها الغرفة لإطلاق المنصة، تراعي المعالم الرئيسة لتجربة المستخدم ورحلة العميل، حيث شهدت قبل إطلاقها عقد عدد من ورش العمل لحصر الاحتياجات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الخدمات بأفضل الممارسات وبأعلى جودة. ونوه إلى أن خارطة الطريق التي انتهجتها الغرفة لإطلاق المنصة، تراعي المعالم الرئيسة لتجربة المستخدم ورحلة العميل، حيث شهدت قبل إطلاقها عقد عدد من ورش العمل لحصر الاحتياجات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الخدمات بأفضل الممارسات وبأعلى جودة.

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