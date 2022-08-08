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ويشهد المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بإشراف إمارة المنطقة والشراكة مع أمانة منطقة القصيم، حراكا تسويقيا بين أطرافه من مزارعين ومستهلكين وشركات ومصانع التمور ومشتقاتها، في حين يفضل المستهلك أيام المهرجان لشراء التمور وتخزينها بالتجميد واستهلاكها بقية أيام السنة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 62 مليون ريال مبيعات مهرجان التمور بمدينة بريدة، خلال 7 أيام من انطلاقته، حيث استقبل السوق بحسب لجنة الإحصاء في المهرجان أكثر من 9 آلاف سيارة محملة بأكثر من 3 آلاف طن من التمور بأنواعها.ويشهد المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بإشراف إمارة المنطقة والشراكة مع أمانة منطقة القصيم، حراكا تسويقيا بين أطرافه من مزارعين ومستهلكين وشركات ومصانع التمور ومشتقاتها، في حين يفضل المستهلك أيام المهرجان لشراء التمور وتخزينها بالتجميد واستهلاكها بقية أيام السنة.

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