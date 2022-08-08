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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد منظومة الطاقة يتقدمه مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز؛ المهندس أحمد الزهراني، ومساعد الوزير لشؤون الكهرباء؛ المهندس ناصر القحطاني، ويضم عددا من قياديي المنظومة، قام بزيارة لمشروع نيوم.
والتقى الوفد بالرئيس التنفيذي لشركة نيوم للطاقة؛ بيتر تيريوم، وعدد من قياديي الشركة، بهدف متابعة سير الأعمال المشتركة، كمشروعات الطاقة المتجددة، والتقدم في تنفيذ مشروعات شبكات نقل الكهرباء.وناقش الجانبان، مجالات التعاون في مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف، وسبل تعزيز استخدام مواد البناء البوليمرية المستدامة في مشروعات نيوم، ومجالات التعاون في مجالات المحتوى المحلي، وكفاءة الطاقة، والابتكار.
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