الدولار يتجاوز الـ 19 جنيهاً في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الإثنين في 9 بنوك، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس الأحد، فيما استقر السعر في بنك البركة.

والأسبوع الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17 قرشاً.

ونشر موقع "مصراوي" سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 19.12 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء ، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 19.08 جنيه للشراء بزيادة، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.