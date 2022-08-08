شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة أبو ظبي لتتخطى 2 تريليون درهم.. والبحرين إجازة بمناسبة عاشوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.66% رابحًا 80.45 نقطة ليغلق عند مستوى 12297.29 نقطة، وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.085% رابحًا 31.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10136.19 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.94% رابحًا 31.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3348.56 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، وتعطلت بورصة البحرين رسميًا يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8 و9 أغسطس، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.66% رابحًا 80.45 نقطة ليغلق عند مستوى 12297.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.36% رابحًا 296.43 نقطة ليغلق عند مستوى 22072.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.87%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.43%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.1%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.86%، ثم قطاعات المواد الأساسية، وإنتاج الأغذية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.68%، 0.63%، 0.62%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والتأمين، والأدوية، والرعاية الصحية، والنقل بنسبة 1.84%، 0.35%، 0.35%، 0.19%، 0.13%، على التوالي.

وقفز 101 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 8.11%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 6.28%، وتراجع 101 سهمًا على رأسها سهم "وقت اللياقة" بنسبة 6.11%، ثم سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 4.27%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 351.7 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 4.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7717.70 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحًا 5.15 نقطة ليغلق عند مستوى 8600.83 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحًا 4.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5883.61 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحًا 1.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6172.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 192.7 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11912 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، يليه قطاعي المواد الأساسية، والعقار بنسبة 0.49%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، والمنافع، والبنوك، والتأمين، والطاقة بنسبة 0.69%، 0.5%، 0.09%، 0.09%، 0.08%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 2.085% رابحًا 31.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10136.19 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.032 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 210.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعي السلع الاستهلاكية، الصناعات بنسبة 1.76%، 1.44%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 5.26%، ثم سهم "مجموعة جي أف إتش المالية" بنسبة 3.77%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 2.2%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 6.82%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 2.86%، ثم سهم "شركة أدنوك للحفر" بنسبة 2.72%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 427.4 مليون درهم.

بورصة دبي

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.94% رابحًا 31.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3348.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 118 مليون سهم محققة ما قيمته 251.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4842 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 14.78%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.91%، يليه قطاعي الخدمات، والبنوك بنسبة 1.34%، 1.31%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 1.01%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.52%، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والاتصالات، والمرافق العامة بنسبة 2.6%، 0.49%، 0.39%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 5.60%، وتراجع 12 سهمًا الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 8.21%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.7 مليون ورقة بقيمة 63.5 مليون درهم.