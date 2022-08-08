شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 8 أغسطس 2022.. السوق يسجل هبوطا ملحوظا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا بحوالي عشرة جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1070 جنيها للجرام مقابل 1080جنيها للجرام في تداولات أمس الأحد، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1070 جنيها.

عيار 18 يسجل 917 جنيها.

عيار 24 يسجل 1223 جنيها.

الجنيه الذهب 8560 جنيها.

علي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين في حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات في الأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ 1795 دولار بينما نزل في وقت سابق إلى مستويات دون الـ 1790 دولار للأوقية، ثم تراجعت أسعار الذهب قليلا وعادت للصعود مرة أخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضى، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

نجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.