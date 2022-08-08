شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت شركة الصرف الصحى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائبه الدكتور أحمد معوض، معدات وورش ومخازن شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، بمحطة سوق السمك بالزاوية الحمراء، وذلك بعد اعمال التطوير التى تم تنفيذها ضمن خطة الشركة فى اعادة تأهيل المبانى والمنشآت، وتدعيم معدات التطهير والمركبات.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان، بالتطور الملموس فى أداء شركة الصرف الصحى بالقاهرة، فى كافة المجالات، من خلال تطوير وتدعيم معدات التطهير وشفط المياه وسرعة الاستجابة وحل شكاوى المواطنين، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي وتحسين الخدمة، وخدمة المناطق المحرومة، وإحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة ورفع كفاءة المهمات الميكانيكية، وتدعيم أسطول معدات الشركة، والمساهمة فى المشروعات القومية، وإنشاء بالوعات أمطار جديدة، والحفاظ على الأصول وتطوير منشآت الشركة، بالإضافة إلى دراسة التكنولوجيات الحديثة ومواكبة الأساليب الفنية المتطورة والسعى لضمها لمنظومة الشركة.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وقال رئيس الشركة القابضة، أن توحيد الهوية البصرية لمراكز خدمة العملاء بمختلف محافظات الجمهورية، تعد تجربة مميزة للشركة القابضة ضمن خطة تطوير مراكز خدمة العملاء، والتى تشمل ميكنة وتبسيط الاجراءات والدورة المستندية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، ورفع كفاءة الأنظمة لقياس جودة الخدمة ورضا العملاء.

كما استمع لنظام ميكنة منظومة المخازن لشركة الصرف الصحى بالقاهرة، والذى تم من خلاله تكويد وتصنيف جميع الاصناف داخل 25 مخزنا للشركة، بما يسهل عملية البحث والوصول إلى الأصناف المطلوبة فى عمليات الاصلاح فى أسرع وقت ممكن، ووجه بأهمية الاستفادة من تلك المنظومة لربط الشركات التابعة مرحليا.

واستعرض المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، نبذة عن المواقع التى تمتلكها الشركة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 268 منشأة بنسبة 22% من اجمالى المواقع المملوكة للشركة، بتكلفة نحو 570 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروع تطوير محطة سوق السمك شمل ( 17 مخزن رئيسى - 12 مخزن فرعى - 8 ورشة رئيسية - ورشة مركزية - 13 مبنى إدارى - المخازن).

واضاف، أن الشركة طورت محطة مصر القديمة، والمقامة على مساحة 11 ألف متر مربع، والتى تم انشاؤها عام 1934، حيث بلغت تكلفة التطوير 40 مليون جنيه، تشمل مبنى قطاع الجنوب وحلوان - الإدارة العامة للتدريب - مركز تدريب الجنوب الرئيسى - قاعه الاجتماعات الكبرى سعه 120 فرد - الإدارة العامة للصرف الصناعى - الإدارة العامة لوصل مبانى الجنوب - الإدارة العامة للمعامل المركزية - إدارة السلامة و الصحة المهنية لقطاع الجنوب - إدارة نظم معلومات قطاع الجنوب - ورش ميكانيكية و كهربائية).

وتابع، أن الشركة وضعت خطة لتطوير المعامل المركزية بعرب أبو ساعد والديورة بتكلفة 15 مليون جنيه، وانشاء معامل حديثة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية بمحطتى بلقس والبركة بتكلفة 35 مليون جنيه، كما وضعت مشروع تطوير مراكز خدمة العملاء، مشيرا أنه تم إنشاء عدد 4 مراكز لخدمة العملاء بهوية موحدة، بالتنسيق مع الشركة القابضة، بتكلفة نحو 50 مليون جنيه، وهى: (مركز خدمة عملاء بحلوان - مركز خدمة عملاء بالخصوص القديمة - مركز خدمة عملاء ببهتيم - مركز خدمة عملاء بديوان عام الشركة)، واوضح أنه تم انشاء ثلاثة مراكز تدريب متطورة بالأميرية وعين شمس ومركز تدريب الجنوب، بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه.

وأشار، إلى تحديث ودعم معدات التطهير والصيانة والمركبات، حيث تم توريد 305 معدة خلال 3 سنوات، بقيمة اجمالية 527 مليون جنيه، من شفاطات نافورى، كباش، قلاب بسعات مختلفة، ولوادر، اوناش بدالات، وسيارات سيول، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى تطبيق التكنولوجيات المتطورة في مجال معدات التطهير، كما تم انشاء معمل قياسات وترشيد الطاقة بمحطة عين شمس، وتطوير مراكز الصيانة فى محطة أبوالفتوح، محطة الطويل، والقلج، زهراء مدينة نصر 2، وحدائق القبة.