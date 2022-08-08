شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1070 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا بحوالي عشرة جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1070 جنيها للجرام مقابل 1080 جنيها للجرام في تداولات أمس الأحد.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1070 جنيها.

عيار 18 يسجل 917 جنيها.

عيار 24 يسجل 1223 جنيها.

الجنيه الذهب 8560 جنيها .

علي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين في حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات في الأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ 1795 دولار بينما نزل فى وقت سابق إلى مستويات دون الـ 1790 دولار للأوقية.

ويقول ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول "بدأ الذهب بشكل هادئ في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي القوي وإلى أى مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأضاف مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لا بد وأن تكون سلبية بالنسبة للذهب".

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

ونجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.