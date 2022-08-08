شكرا لقرائتكم خبر عن تعاونيات الإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات بمدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عددا من الوحدات السكنية والمحلات التجارية بمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 5 سنوات.

وأوضح الدكتور حسام رزق، أن مساحات المحلات التجارية في مدينة بورسعيد تتراوح ما بين 10 إلى 51 م٢، والوحدات السكنية بمشروع A20 مساحتها تتراوح ما بين 54 إلى 95 م٢.

وأشار رئيس هيئة التعاونيات إلى أنه سيتم طرح محلات تجارية بمدينة الإسماعيلية بمساحات تتراوح ما بين 11.5 إلى 29 م٢ بينما في مدينة السويس سيتم طرح وحدات سكنية بمساحات تتراوح ما بين 84 إلى 86 م٢.

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن جلسة البيع بالمزاد العلني ستعقد بعد غد الأربعاء، الساعة الثانية عشر ظهرا، بمركز شباب السلام بشارع الأمين بمحافظة بورسعيد .

وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن تأمين دخول المزاد لتلك المحلات التجارية 100 ألف جنيه، و75 ألف جنيه للوحدات السكنية، على أن يتم سداد التأمين بشيك معتمد أو مصرفي أو فيزا ولا يوجد سداد نقدي.