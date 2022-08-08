شعبة المخابز: لدينا 8200 مخبز بلدى وسياحى تستوعب 100 ألف فرصة عمل

القاهرة - سامية سيد - عقدت شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة برئاسة المحاسب عطية حماد رئيس الشعبة، اجتماعها الشهري لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المخابز وعلي رأسها مشكلة المتأخرات والغرامات الخاصة بهم مع هيئة التأمينات الاجتماعية وخلال الاجتماع صدق مجلس الإدارة علي تعيين عطية حماد متحدثا اعلاميا ورسميا للشعبة.

وكشف رئيس شعبة المخابز بالقاهرة علي استقرار منظومة رغيف الخبز في ظل دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مثمنا دور القيادة السياسية في تأمين غذاء المصريين وأولها رغيف الخبز المدعم.

وأضاف رئيس الشعبة أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة منها ضرورة حل تراكم المديونيات الموجودة علي أصحاب المخابز لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية مع اهمية بحث إلغاء محاضر التبديد والتي كبلت أصحاب المخابز بغرامات غير مستحقة وأدت الي عشوائية في التعامل مع العمالة الموجودة بالمخابز مشيرا إلي أن هذه الصناعة تخدم 5 ملايين عامل في مصر.

وتابع رئيس الشعبة ان نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاستاذ أشرف عطية وعد بدراسة حلول لهذه الازمة بالإضافة الي دراسة مقترح اعادة صياغة تقسيط الغرامات وجدولتها علي أصحاب المخابز بما يتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها في ظل غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع "حماد" ان شعبة المخابز بالقاهرة تضم نحو 4000 مخبز بلدي مدعم مرخص بالإضافة الي 4200 مخبز للعيش السياحي والطباقي والتي تستوعب نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح رئيس الشعبة أن الدولة المصرية نجحت في تامين الغلال والمخزون الاستراتيجي للقمح لمدة تزيد علي 6 أشهر من خلال المبادرة الرئاسية لإنشاء صوامع الغلال والتي حافظت علي الرصيد الامن لمصر من الحبوب وأدت إلي رفع جودة الدقيق والحفاظ عليه من الرطوبة وعوامل المناخية وادت الي انتاج رغيف خبز بلدي مدعم جيد.

وأشاد رئيس الشعبة بما قدمه الرئيس السيسي لتحسين حياة المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية والاساسية بوفرة وهذا ما دفعنا للمطالبة بالعدالة وتحقيق تعاون مثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث انه يتم انتاج نحو 270 مليون رغيف خبز مدعم بلدي يوميا علي مستوي الجمهورية، يعمل بهذه المنظومة نحو 27 الف مخبز وفرن بلدي بالإضافة الي المخابز السياحي والطباقي.

وقال حماد ان الاجتماع بحث التعاون مع شركة اسمارت واليات المحاسبة لأعمال الصيانة للماكينات وتم الاتفاق علي تحصيل 27 جنيه شهريا، مشيرا إلي أنه يأمل في زيادة التعاون بين أطراف منظومة الخبز بالإضافة إلي مناقشة إعادة هيكلة وتقيم شركة المصريين للتوزيع التابعة لوزارة التموين للأكشاك والمنافذ التي يتم بيع فيها رغيف الخبز بما يتناسب مع التيسير وراحة المواطنين.

عقد الاجتماع بحضور اللواء دكتور عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة وسامح فهمي مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالقاهرة وأشرف عطية نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومحمد توفيق مدير عام الرقابة بوزارة التموين ومحمد رجب مدير عام مساعد الرقابة بوزارة التموين وهشام جاد وسعيد عدلي مسئولي بشركة المصريين للتوزيع والاستاذ كريم سيف الدين مسئول بشركة اسمارت للبطاقة الذكية بالإضافة أعضاء مجلس ادارة الشعبة بالكامل.