تنشيط السياحة: إقامة الفعاليات والمهرجانات بالأماكن الأثرية يروج للسياحة

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنشيط السياحة إن إقامة المهرجانات والفعاليات المختلفة داخل الأماكن الأثرية كمهرجان القلعة ومهرجان المسرح الرومانى وغيرها يسهم فى الترويج وتنشيط السياحة فى مصر، ويربط المواطن المصرى بتاريخه وثقافته وحضارته.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعاون كبير بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة لإقامة الفعاليات والمهرجانات المختلفة بالأماكن الأثرية بكافة مدن ومحافظات الجمهورية مثل مهرجان دندرة بقنا، ومهرجان أبيدوس بسوهاج، ومهرجان تل بسطا بالشرقية ومهرجان السويس، وآخرها مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، مشيرًا إلى وجود خطة يتم تنفيذها تباعًا لإقامة مهرجانات بكافة محافظات مصر.

وعن الهدف من إقامة مثل هذه المهرجانات، قال القاضى، إن لها أهداف عديدة أهمها ربط المواطن المصرى بتاريخه وثقافته وحضارته وذلك من خلال ربط الفن المعاصر بالتاريخ والتراث، كما أنه يسهم فى الترويج للثقافة المصرية والفن المصرى الراقى، والترويج للأماكن السياحية والأثرية المختلفة سواء لتنشيط السياحة الداخلية أو القادمة من الخارج كالسائحين العرب والأجانب.

استكمل بقوله: إن السائحين حينما يروا إقامة المهرجانات والفعاليات المختلفة فهذا يعبر عن الاستراتيجية الجديدة التى تتبناها وزارة السياحة والآثار وهى الترويج للمقصد السياحى المصرى بأنه مقصد سياحى نابض بالحياة مليء بالفعاليات المختلفة خاصة وأن مصر أنعم الله عليها بتاريخ ممتد لألاف السنين وحضارة ومناطق سياحية فى مختلف ربوعها من الشمال والجنوب والشرق والغرب.