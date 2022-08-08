شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت فى مصر يونيو 2021.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2020/2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن بينها وصول عدد مشتركى الإنترنت عن طريق ADSL نحو 9,5مليـون مشترك فى يونيو 2021، مقابل 8 ملايين مشترك فى يونيو 2020 بزيادة بلغت 18.9%.

ونشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف مجموعة من المؤشرات الأخرى وفقا لما يلى:



عدد مشتركى الإنترنت

- بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 59,7 مليون مستخــدم فى يونيو 2021 مقابل 41.8 مليون مستخدم فى يونيو 2020 بزيادة بلغت 42.8%.

- بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق USB Modem 3,2 مليون مستخدم فــى يونيو 2021 مقابل 2,2 مليون مستخدم فى يونيو 2020 بزيادة 42.4%.

- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98.6 مليون خط فى يونيو 2021، مقابل 96.6 مليون خط فى يونيو 2020 بزيادة 2.1%.

- بلغ عدد السنترلات 1199 سنترالا عاما 2020/ 2020 مقــابل 1553 سنترال عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 22,8 % وبلغت حمولــة السنترالات 23,3 مليون خط عـام 2020 / 2021 مقابــل 22,8 مليون خط عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 2,2 %.

- بلغ عدد الخطوط الشغالــة 12.8 مليون خط عام 2020/ 2021 مقابل 11 مليون خط عام 2019/ 2020 بزيادة 15.7%.

- بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومى 94 ألف خط عام 2020/ 2021، مقابل 106.1 مليون خط عام 2019/ 2020 بانخفاض 11.4%.

- بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 407.5 ألف خط عام 2020/2021 مقابل 469.2 ألف خط عام 2019/ 2020 بانخفاض 13.1%.

- بلغ عدد الخطوط التليفونية بالمنازل 6.7 مليون خط عام 2020/2021 مقابل 6.8 مليون خط عام 2019/ 2020 بانخفاض 0.3%

- بلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 262 خط عام 2020/ 2021، مقابل 283 خط عام 2019/ 2020 بانخفاض 7.4%.