شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية للطباعة بقيمة 176 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية للطباعة بحجم تداول 3.2 مليون سهم بقيمة 176 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ارابيلا للتنمية السياحية والعمرانية بحجم تداول 5580 سهم بقيمة 5.58 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4.6 مليون سهم بقيمة 187.1 مليون جنيه عبر 58 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.598 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 945.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.2 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.3%، والعرب على 4.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 57.4 مليون جنيه، 246.1 ألف جنيه، 418.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 454.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1829 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12511 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3685 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.