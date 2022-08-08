هيئة الاتصالات تطلق التجربة الأولى عالميا لتمكين تقنيات »WiFi6E«

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وتهدف التجربة إلى تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي في المملكة من خلال قواعد البيانات الذكية والتخصيص المؤتمت للترددات، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطيف الترددي، إلى جانب حماية مستخدمي الطيف الترددي من التداخلات الضارة وتوسيع مدى إمكانات التقنيات الحديثة من (Wi-Fi 6E)، وأخيرا تفعيل الشراكات الدولية بين الهيئة والشركات العالمية في القطاع.ويأتي ذلك امتدادا لريادة المملكة عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية «WiFi»، وريادتها الإقليمية بصفتها أول دولة في أقاليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إتاحة كامل النطاق (6 جيجا هرتز) للاستخدامات المعفاة من الترخيص.
يذكر أن هذه الخطوة تعد ضمن دور الهيئة بوصفها منظما رقميا؛ لتمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ودعم تحول المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في التقنيات اللاسلكية.
أهداف التجربة:
- تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي في المملكة
- تحقيق الاستغلال الأمثل للطيف الترددي
- حماية مستخدمي الطيف الترددي من التداخلات الضارة
- توسيع مدى إمكانات التقنيات الحديثة من (Wi-Fi 6E)
- تفعيل الشراكات الدولية بين الهيئة والشركات العالمية
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