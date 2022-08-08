معرض ذا لاين يستقطب زواره بتقنيات العرض المرئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب معرض نيوم مدينة المستقبل «ذا لاين» المقام في «جدة سوبردوم» الزوار بمختلف فئاتهم العمرية؛ للتعرف على تصاميم المدينة وإمكاناتها المعمارية والهندسية من خلال 50 جولة يوميا بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض عن قرب، وسط توظيف أحدث تقنيات العرض المرئي، ومرافقة مرشدين باللغتين العربية والإنجليزية للزوار طيلة مدة جولاتهم.

ويفتح المعرض الذي يستمر حتى 14 من أغسطس الحالي أبوابه للزوار من الساعة الـ10 صباحا حتى الـ11 مساء، حيث خصص المعرض رابطا الكترونيا لحجز التذاكر مجانا، عبر تطبيق «هلا يلا» للفعاليات: https://halayalla.com/sa-ar/experiences/jeddah/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/neom-the-line-exhibition.

ويتضمن معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل «ذا لاين» تصاميم تفصيلية، وعروضا معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة، حيث تمتاز تصاميم المدينة بمقومات فريدة تجعلها نموذجا عالميا لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل التي تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 م، وتمتد لـ170 كلم، وارتفاع يبلغ 500 م فوق سطح البحر.

وتأتي تصاميم مدينة «ذا لاين» انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.