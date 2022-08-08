شكرا لقرائتكم خبر التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في صيانة السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية؛ بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في صيانة السيارات بمدينة سكاكا في منطقة الجوف.

وباشرت الوزارة بلاغا عن حالة تستر لدى مركز متخصص في صيانة السيارات، وتبين استغلال المقيم السجل التجاري التابع للمواطن في العمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرف المالك، كما تم الكشف عن سندات بنكية بمبالغ كبيرة بحوزة المقيم، وتحصيله الإيرادات الناتجة من النشاط التجاري للمنشأة، التي تتجاوز 72 ألف ريال سنويا.

وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفَين على نفقتيهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري.