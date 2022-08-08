التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في صيانة السيارات

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وباشرت الوزارة بلاغا عن حالة تستر لدى مركز متخصص في صيانة السيارات، وتبين استغلال المقيم السجل التجاري التابع للمواطن في العمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرف المالك، كما تم الكشف عن سندات بنكية بمبالغ كبيرة بحوزة المقيم، وتحصيله الإيرادات الناتجة من النشاط التجاري للمنشأة، التي تتجاوز 72 ألف ريال سنويا.وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفَين على نفقتيهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري.
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